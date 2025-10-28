شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء توقع اتفاقية شراء طاقة لمشروع محطة صامطة بقيمة 1.37 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

•انحسار مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

•خفض أسعار الفائدة الأمريكية للاجتماع الثاني على التوالي



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ،مع تسارع عمليات البيع المفتوحة والخروج من أصول الملاذات الآمنة ،وسط انحسار مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.



تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء، التوقعات مستقرة حاليًا فى الأسواق حول خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس ،فى ثاني خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 2.0% إلى (3,901.35 $) الأدنى منذ 6 أكتوبر الجاري، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,981.50$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,019.80$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقد الذهب نسبة 3.2% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع فقد التداول فوق حاجز 4,000 دولارًا للأونصة ،وسط التطورات الإيجابية لمحادثات التجارة العالمية.



تطورات تجارية

شهد يوم الأحد نقاشًا مهمًا بين كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين، حيث تم بحث إطار عمل لاتفاق تجاري جديد من المتوقع أن يُعرض على الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" لاتخاذ القرار النهائي بشأنه خلال الأيام المقبلة.



حيث من المقرر أن يلتقي ترامب مع شي جين يوم الخميس في كوريا الجنوبية، وذلك في أول لقاء يجمع بينهما خلال الولاية الثانية لترامب، وسط توقعات بأن يشكل الاجتماع محطة محورية في مسار العلاقات بين واشنطن وبكين، خاصة فيما يتعلق بملف التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في آسيا.



وأعرب ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأعلن عن سلسلة من الصفقات التجارية والمعادن الأساسية في ماليزيا مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال محطته الأولى في جولته الآسيوية التي تستمر خمسة أيام.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع هذا الأسبوع مستقر حاليًا عند 97% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 3%.



توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يميل المشترون الذين كانوا يترقبون الذهب على الهامش إلى اتخاذ مراكز عند هذه المستويات السعرية. كما نشهد بعض التراجع في الدولار، مما يمنح الذهب فرصةً للانتعاش.



•وأضاف ووترر: إذا عقد ترامب وشي اجتماعًا مثمرًا بشأن التجارة هذا الأسبوع، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب عكس التيار إلى حد ما ، ولكن قد يعوض ذلك إذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت بالأمس بنحو 8.01 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,038.92 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 16 أكتوبر الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يلتقط أنفاسه بعد موجة هبوطية حادة لكنه لا يزال تحت الضغط - توقعات اليوم – 28-10-2025