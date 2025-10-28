يوفنتوس يلتقي سباليتي الثلاثاء للتفاوض على التعاقد معه (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - روما : تلتقي إدارة يوفنتوس مع مدرب المنتخب الإيطالي السابق لوتشانو سباليتي الثلاثاء من أجل التفاوض على التعاقد معه خلفا للكرواتي إيغور تودور المقال من منصبه بعد سلسلة من ثماني مباريات من دون فوز، وذلك وفق التقارير المحلية.

وأفادت وسائل إعلامية عدة، بينها صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، بأن الفرنسي داميان كومولي الذي بات مدير عام النادي في حزيران/يونيو، سيلتقي سباليتي الباحث عن وظيفة منذ إقالته من تدريب المنتخب الإيطالي في حزيران/يونيو.

ووفق صحيفة "توتوسبورت"، الصادرة من تورينو، فإن يوفنتوس سيقترح على سباليتي عقدا حتى نهاية الموسم مع خيار تمديده في حال التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما أفادت "غازيتا ديلو سبورت" بأن روبرتو مانشيني ورافاييلي بالادينو هما الخياران الآخران في حال لم يتفق عملاق تورينو مع المدرب الذي قاد في 2023 نابولي للقبه الأول في الدوري منذ 1990.

وفي حدث إعلاني محدد مسبقا جمعه بنجمه السابق أسطورة روما فرانتشيسكو توتي، قال سباليتي "شعوري جيد وأنتظر بهدوء تام. لدي طموح لتصحيح الأمور"، في إشارة إلى منصبه الأخير وإقالته من المنتخب.

وأضاف "لا يمكنني سوى الإشادة بتودور، فهو شخص جاد ومتحمس. من سيأتي مكانه (في يوفنتوس)، سيكون محظوظا لأنه سيجد فريقا مُدَرَّبا بشكل جيد جدا".

وفي حال التوصل إلى اتفاق مع ابن الـ66 عاما، سيصبح يوفنتوس المغامرة التدريبية الثالثة عشرة في مسيرة سباليتي، بعدما أشرف على إمبولي وسمبدوريا وفينيتسيا وأودينيزي (مرتان) وأنكونا وروما (مرتان) وزينيت سان بطرسبورغ الروسي وإنتر ونابولي وأخيرا المنتخب الإيطالي الذي أشرف عليه في 24 مباراة من أيلول/سبتمبر 2023 حتى حزيران/يونيو الماضي (فاز في 12 وخسر في 6 وتعادل في 6).

وأحرز سباليتي خلال مسيرته كأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر مرة واحدة بألوان روما، والدوري الروسي مرتين وكلا من الكأس والكأس السوبر مرة واحدة، إضافة إلى تتويجه مع نابولي بطلا للدوري في 2023.

ويمر فريق "السيدة العجوز" بفترة صعبة جدا بدأت منذ فوزه على إنتر 4 3 في 13 أيلول/سبتمبر في الدوري، إذ فشل بعدها في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات محليا وقاريا، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0 2) ولاتسيو (0 1) في الدوري وريال مدريد الإسباني (0 1) في دوري أبطال أوروبا.

واستلم تودور مهمة الاشراف على الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1998 و2007، في آذار/مارس الماضي خلفا لتياغو موتا، وقد قرر النادي الإبقاء على خدماته حتى صيف 2027 بعدما نجح في قيادة الفريق وإن كان في الرمق الأخير لنيل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخاض الكرواتي 24 مباراة فقط كمدرب لفريقه السابق، ففاز في 10 فقط مقابل 8 تعادلات و6 هزائم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري بعد ثماني مراحل، بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر وروما الثاني، فيما اكتفى بنقطتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشاد الحارس الأسطوري ليوفنتوس والمنتخب جانلويجي بوفون بسباليتي، قائلا "بالنسبة لي، لوتشانو هو الشخصية المناسبة لأي فريق كبير يريد أن يكون طموحا على الدوام"، مستندا إلى تجربته مع سباليتي حين عملا معا، بما أن بطل مونديال 2006 كان وما زال يعمل كرئيس بعثة منتخب بلاده.