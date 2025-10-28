الاقتصاد

سعر سهم رسن (8313) يعتلي قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 28-10-2025

سعر سهم رسن (8313) يعتلي قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 28-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-27 23:11PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (2330) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 37.00 ريال، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يأتي هذا الارتفاع بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 37.00 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 40.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

