سعر بيتك (KFH) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 28-10-2025

قفز سعر سهم الأسمنت العربية (3010) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وقد تزامن مع ذلك تخطي السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية دفعة واحدة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 21.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 24.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد