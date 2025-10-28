شكران مرتجى.. سحب جنسية؟

الرياص - اسماء السيد - بعد الجدل الذي أثارته الحلقة الثانية من برنامجها "أوه لا لا" على قناة "أل تي في" السورية، أعلنت الممثلة شكران مرتجى إغلاق حسابيها على "فيسبوك" و"إكس" بعد موجة انتقادات طالتها وضيفها المخرج سيف الدين سبيعي.

واندلع الجدل إثر فقرة تناول فيها الطرفان الأوضاع السياسية في سوريا، واعتبرها منتقدون "تمجيداً للنظام الأسدي".

تأتي الخطوة وسط تساؤلات متزايدة حول هامش الحرية في الإعلام السوري، ودور القنوات الخاصة في اختبار حدوده.

ما الذي أشعل الجدل؟

ShoukranMourtaja إغلاق شكران مرتجى لحساباتها يشعل مزيداً من الجدل.

خلال الحلقة الثانية التي بثت مساء الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قال المخرج والممثل سيف الدين سبيعي: "تغيير الأشخاص في المناصب لا يعني سقوط النظام أو تحوّله، نحن نغيّر الأشخاص لكن النهج واحد". وأضاف: "ما نعيشه اليوم فرصة نادرة للتعبير عن الرأي، ويجب أن نستغلها قبل أن تغلق ثانية"، محذراً من أن "اختزال المجتمع السوري بلون واحد خطر على تماسك الوطن"، وشبّه السياسة الحالية بسياسات "حزب البعث" الذي حكم سوريا لعقود في ظلّ عائلة الأسد.

كما وجّه سبيعي انتقادات إلى نقابة الفنانين السوريين، معتبراً أن قراراتها "مزاجية وغير شفافة" في ما يتعلق بفصل الأعضاء والسماح لهم بالعمل، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها النقابة بحق عدد من الفنانين المعروفين بدعمهم للرئيس السابق بشار الأسد، مثل سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان.

شكران مرتجى لم تدلِ بموقف واضح من تصريحات سبيعي، إلا أن أسئلتها وصفت بأنها مستفزة، من بينها سؤالها "هل أثمرت الثورة؟" و"هل ما يجري اليوم هو ما أراده الثوار؟"، وهي أسئلة اعتبرها منتقدون تحمل نبرة نقدية غير مباشرة. كما أثارت الجدل حين قارنت بين الحياة السياسية في لبنان، التي وصفتها بأنها "متنوعة"، وبين ما سمّته "ثقافة اللون الواحد" في سوريا.

كما وجّهت مرتجى وسبيعي انتقادات لطريقة التعامل مع الفنانين الذين كانوا معارضين للأسد قبل سقوطه، واعتبرا أن الاحتفاء بعودتهم بعد سقوط النظام كان مبالغاً فيه، وأن الأجدر بحسب تعبير سبيعي أن يكون الاحتفاء برجال السياسة لا بالفنانين.

وفي موازاة الجدل، كتب الصحافي عمر الحريري عبر منصة "إكس" تعليقاً قال فيه: "حديث شكران مرتجى وسيف الدين السبيعي يقع في خانة تمجيد الأسدية، والتأخير في تطبيق العدالة على كل من يمجدها هو ما جعل شبيحة الأسد يعلو صوتهم واحداً تلو الآخر".

إن حديث شكران مرتجى وسيف الدين السبيعي يفع في خانة تمجيد الأسدية والتأخير في تطبيق العدالة بكل من يمجد الأسدية ويخالف بذلك الدستور السوري هو ماجعل شبيحة الأسد يعلو صوتهم واحد تلو الآخر



مقتطفات من كلمة أبو ياسين في الرد على هؤلاء الشبيحة



رابط الحلقة كاملة… pic.twitter.com/O308tFNlrh — Omar Alhariri (@omar_alharir) October 19, 2025

— Omar Alhariri (@omar_alharir)

بينما رأى مغرد آخر، وسيم، أن اللقاء كان "ممتعاً ومتوازناً بين الفن والسياسة"، مشيداً بأداء سبيعي وملاحظاته على نقابة الفنانين، واعتبر أن "البرنامج بدأ يتحسن ويتطور تدريجياً".

تابعت اليوم لقاء الفنان سيف سبيعي ببرنامج شكران مرتجى الجديد اوه لا لا الحلقة كانت حلوة والحوار جميل مابين الفن والسياسة ابرز ماقاله سيف فنيا:



- انا مابحب نوع كوميديا التهريج متل ضيعة ضايعة! وبحب كوميديا الموقف يلي كان يكتبها نهاد قلعي الله يرحمو.



- كان واضح هو عميحكي عن اليسا… pic.twitter.com/xQcLgyAMfU — WASEEM - وسيم (@mourinhomena) October 18, 2025

عاصفة الكترونية

— WASEEM - وسيم (@mourinhomena)

منذ انتهاء الحلقة، تصدّر اسم شكران مرتجى قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً في سوريا ولبنان. انقسمت التعليقات بين معارضين اتهموا البرنامج بأنه "محاولة لتلميع الوجوه المحسوبة على النظام البائد"، ومؤيدين رأوا أن سبيعي تجاوز الخطوط الحمراء وانتقد الدولة بشكل غير مباشر. ووجدت مرتجى نفسها وسط نيران الطرفين.

ردت شكران في البداية بتعليقات مقتضبة مثل "احترامي للجميع"، لكنها سرعان ما نشرت سلسلة منشورات على فيسبوك قبل أن تغلق حساباتها نهائياً. كتبت تقول: "ظنّ الكثيرون بي ظنّ السوء بعد مشاهدة حلقة من برنامجي الجديد. أقسم بأنه لا أنا ولا المحطة ولا الضيوف غايتنا الفتنة أو السوء". وأضافت: "نبتعد ليس لأننا جبناء، بل لأن الشتيمة أحياناً تأتي من ناس المفروض بيعرفونا". وفي منشورها الأخير ودّعت جمهورها بقولها: "وداعاً مؤقتاً للسوشيال ميديا... يمكن نرجع وقت نقدر نحكي بمحبة متل قبل".

في المقابل، اشتدت الحملة ضدها على إكس وذهب البعض حد المطالبة بسحب الجنسية السورية منها، علماً أن مرتج من أصل فلسطيني. وكتب كمال: "شكران مرتجى حصلت على الجنسية السورية عام 2012 بقرار من وزارة الداخلية، لكنها كانت ومازالت تعادي الشعب السوري"، واتهمها بأنها "لا تحترم دماء السوريين".