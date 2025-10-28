تحديث توقع سعر الذهب اليوم 28-10-2025

بدأ سعر المؤشر باستقباله للعزم السلبي نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض التداولات السلبية محاولا الثبات دون محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 98.35 ليقترب بذلك من الهدف السلبي الأول المنتظر سابقا.

نشير إلى أن نجاح ثبات السعر دون المتوسط المتحرك 55 سيزيد ذلك فرص استئنافه للهجوم السلبي لنبقى بانتظار استهدافه لمستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85 وبتحقيقه لكسر هذا العائق ستمتد التداولات السلبية مباشرة نحو 97.55 ليشكل ذلك الهدف التالي للتداولات القريبة.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.55 و 98.75

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض