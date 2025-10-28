سعر سهم مانشستر يونايتد (MANU) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 28-10-2025

انخفض سعر سهم فورد (F) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يشير إلى قوة وحجم الزخم الإيجابي المحيط بالسهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 12.80$، ليستهدف مستوى المقاومة 15.15$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد