سعر سهم ارتيكس (2340) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 29-10-2025

تراجع قليلاً سعر سهم الباحة (4130) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تحركات السهم بنطاق محدود من التداولات الجانبية، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما منح السهم فرصة للتماسك قليلاً أمام الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.06 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.71 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط