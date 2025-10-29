الاقتصاد

سعر سهم ماريوت انترناشيونال (MAR) يسيطر عليه الاتجاه الجانبي – توقعات اليوم – 29-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-29 12:01PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر سهم شركة ماريوت انترناشيونال MARRIOTT INTERNATIONAL (MAR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الجانبي على المدى القصير، وتحركاته حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تراجع السهم بناءاً على ثبات سقف تلك المنطقة عند المقاومة المحورية 276.00$، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المذكور 276.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 253.60$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

