تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-10-2025

تقدم قليلاً سعر عملة فلو FLOW /USD (FLOWUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن في المقابل من ذلك يظل السعر يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 0.287، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.250.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط