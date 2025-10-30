تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-10-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليكسر السعر دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء انخفاض السعر بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تحركاته القادمة.

