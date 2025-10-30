تابع الان خبر مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف تفاصيل برامج دورته الخامسة بجدة التاريخية ديسمبر المقبل حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن ملامح أبرز البرامج الفنية المقرر تقديمها ضمن فعاليات دورته الخامسة، والتي تُقام في منطقة “البلد” بجدة التاريخية خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025، حيث تتضمن هذه البرامج عروضًا مميزة تحت مظلات “رؤى البحر الأحمر”، و”المسلسلات”، و”السينما العائلية”، بما يعزز مكانة المهرجان كمنصة إبداعية رائدة في دعم صناعة السينما العربية والعالمية.

ويركز برنامج “رؤى البحر الأحمر” هذا العام على مبادرة “المرأة في السينما: أطلقي قصتك إلى الحياة”، التي أُطلقت بالشراكة بين الصندوق العربي للثقافة والفنون ومنصة نتفليكس لدعم وتمكين المخرجات العربيات عبر برامج تدريبية وإرشاد مهني ودعم إنتاجي، وأسفرت عن مجموعة أفلام قصيرة تعكس أصواتًا نسائية جديدة وتجارب إبداعية مبتكرة في السرد السينمائي العربي. كما يتضمن البرنامج أعمالًا عالمية مختارة تتميز بجرأة فنية ورؤى غير تقليدية تتناول موضوعات إنسانية عميقة.

وفي الإطار ذاته، يقدم برنامج “مسلسلات البحر الأحمر” عروضًا أولى لأعمال درامية عالمية بارزة، تمنح الجمهور تجربة مشاهدة فريدة تُبرز قوة السرد البصري وتنامي دور المملكة في دعم الصناعة الدرامية العالمية واستقطاب أبرز الإنتاجات الفنية.

أما برنامج “السينما العائلية”، فيصطحب الجمهور في رحلة ترفيهية وثقافية عبر مجموعة من الأفلام المناسبة لجميع أفراد الأسرة، حاملة رسائل إنسانية تعزز قيم الإبداع والخيال والتواصل، عبر حكايات ملهمة بمقاربات بصرية جذابة تناسب مختلف الأعمار.

وفي تعليقها على البرامج، أوضحت فيونولا هاليغان، مديرة البرنامج السينمائي الدولي بالمهرجان، أن الاختيارات هذا العام تعكس تنوعًا عالميًا واسعًا وجرأة فنية تشكل إضافة نوعية للمشهد السينمائي، مؤكدة استمرار دعم المهرجان للمرأة في السينما وتوسيع مساحة حضورها الإبداعي. من جانبه، أشار أنطوان خليفة، مدير البرنامج العربي والكلاسيكي، إلى ثراء الأصوات السينمائية العربية الجديدة وتنوع زوايا طرحها، معتبرًا أن المهرجان يسهم في إبراز هذه الطاقات وتعزيز حضور القصص العربية المؤثرة على الساحة الدولية.