سهم "ألفابت" يقفز 4% بعد نتائج قوية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

ارتفع سهم شركة ألفابت، المالكة لـ جوجل، بنسبة 4% يوم الخميس بعد أن أعلنت عن نتائج مالية قوية للربع الثالث تجاوزت توقعات وول ستريت على جميع المستويات، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي المخصص للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



وقالت الشركة إنها رفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي إلى 91 – 93 مليار دولار، ارتفاعًا من 85 مليار دولار في الربع السابق، مشيرةً إلى استمرار الطلب القوي على خدمات جوجل كلاود.



وكشف الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي أن لدى جوجل كلاود تراكمًا في الطلبات بقيمة 155 مليار دولار بنهاية الربع، بينما قالت المديرة المالية أنات آشكنزي خلال مكالمة الأرباح إن الشركة تتوقع زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2026.



ووفقًا للنتائج، حققت ألفابت أرباحًا معدلة بلغت 3.10 دولارات للسهم على إيرادات قدرها 102.35 مليار دولار — وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الشركة حاجز الـ100 مليار دولار فصليًا. وكان محللو LSEG يتوقعون أرباحًا عند 2.33 دولار للسهم وإيرادات بـ 99.89 مليار دولار.



وقالت دويتشه بنك في مذكرة: "لم يكن هناك أي ملاحظات سلبية تُذكر في التقرير"، مشيرة إلى أن أداء السهم القوي — بعد ارتفاعه بنحو 43% منذ إعلان نتائج الربع الثاني — يجعل هذه النتائج أكثر إثارة للإعجاب.



ورفعت جولدمان ساكس السعر المستهدف لسهم ألفابت إلى 330 دولارًا من 288 دولارًا، مؤكدة أن الشركة "أثبتت قدرتها على ترسيخ مكانتها القيادية في الذكاء الاصطناعي على أكثر من جبهة".



وفي السياق نفسه، رفع محللو جيه بي مورجان السعر المستهدف للسهم إلى 340 دولارًا من 300 دولار، مشيرين إلى أن أداء قسم البحث الذي حقق إيرادات بلغت 56.56 مليار دولار بزيادة 15% على أساس سنوي يُظهر أن "التحول نحو البحث بالذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه تهديدًا لجوجل".