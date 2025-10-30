النفط يرتفع مدعوماً بالاتفاق التجاري بين ترامب وشي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو، الخميس، إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين وافقت على شراء 25 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي سنوياً بموجب اتفاق جديد يستمر لثلاث سنوات، في خطوة تُعد من أبرز نتائج التقارب التجاري بين واشنطن وبكين بعد أشهر من التوتر.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الصين ستبدأ فوراً بشراء 12 مليون طن من فول الصويا بين الآن ويناير المقبل، مضيفاً أن الاتفاق "ينهي سنوات من استخدام المزارعين الأمريكيين كورقة ضغط سياسية"، في إشارة إلى الخلافات التجارية السابقة التي قلصت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين بشكل حاد.



وفي تعاملات الخميس، قفزت العقود الآجلة لفول الصويا تسليم يناير بنسبة 2.3% إلى 13.02 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT)، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، مدعومة بآمال انتعاش الطلب الصيني وتراجع المخزونات الأمريكية.



ويرى محللون أن الاتفاق الجديد قد يضيف زخماً قوياً لصادرات المزارعين الأمريكيين ويعزز الأسعار على المدى القصير، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في أميركا الجنوبية نتيجة الطقس الجاف في البرازيل.



وقال “مايكل زينغ”، محلل السلع الزراعية في مجموعة “ستون إكس”، إن “عودة الصين كمشترٍ أساسي بهذا الحجم ستعيد التوازن إلى السوق وتمنح الأسعار دعماً مستداماً خلال الربع الأول من 2026، ما لم تتراجع بكين عن التزاماتها كما حدث في اتفاقات سابقة”.



ويُذكر أن الصين كانت أكبر مشترٍ لفول الصويا الأمريكي قبل الحرب التجارية بين البلدين في عام 2018، حين فرضت رسوماً جمركية على الواردات الزراعية الأمريكية، ما دفعها إلى زيادة مشترياتها من البرازيل والأرجنتين.



ويأتي الاتفاق الجديد في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص العجز التجاري مع الصين وتعزيز الصادرات الزراعية، فيما تتجه بكين لتأمين إمدادات مستقرة من الحبوب والبذور الزيتية في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.