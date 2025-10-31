الاقتصاد

سعر سهم دبي للاستثمار (DIC) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 31-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم دبي للاستثمار (DIC) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 31-10-2025 1/2
  • سعر سهم دبي للاستثمار (DIC) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 31-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم دبي للاستثمار (DIC) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 31-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-31 01:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أغلق سعر سهم تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تحركاته بنطاق محدود من التداولات مائلة للهبوط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.22 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.09 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا