سعر سهم دبي للاستثمار (DIC) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 31-10-2025

أغلق سعر سهم تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تحركاته بنطاق محدود من التداولات مائلة للهبوط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.22 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2.09 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط