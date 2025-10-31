سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 31-10-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب وصوله لمستوى المقاومة 154.30، ، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليتوقف صعود الزوج في هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس وجني الأرباح، بالإضافة لمحاولته تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

