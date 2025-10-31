سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستفيد من دعم محوري في تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 31-10-2025

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 3,720$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، كما يحاول في الوقت نفسه تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقل صمن فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.

