سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 12-11-2025

شهد سعر سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) مكاسب قوية بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعيد بذلك توازنه ويتحرك من جديد بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، في الوقت الذي يستفيد فيه من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.70 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.56 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد