سعر الذهب يظهر إشارات إيجابية جديدة - توقعات اليوم – 12-11-2025

قفز سعر سهم شركة الموارد للقوى البشرية (1833) ارتفاعاً في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وقد جاء ارتفاع السهم مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 131.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 157.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد