سعر الذهب يظهر إشارات إيجابية جديدة - توقعات اليوم – 12-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-12 00:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة الموارد للقوى البشرية (1833) ارتفاعاً في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وقد جاء ارتفاع السهم مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 131.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 157.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

