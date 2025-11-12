تحديث توقع سعر الفضة اليوم 12-11-2025

واصل سعر المؤشر تصديه لسلبية مؤشر ستوكاستيك بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق مستوى الدعم الحالي والمتمركز عند 99.10 معلنا تمسكه بالسيناريو الإيجابي المقترح سابقا.

قد تستمر التداولات الجانبية حاليا لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة استهدافه أولا لمستوى 99.95 ومن ثم ليجدد الضغط على العائق المستقر عند 100.35, أما هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي سيلغي ذلك الترجيح الصاعد للتداولات القريبة ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 98.65 و98.20 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.20 و99.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم