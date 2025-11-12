شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي والين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتخلى عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط انتعاش الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



بعد تمريره داخل مجلس الشيوخ ،من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت لاحق اليوم ،على مشروع قانون يسمح بإعادة فتح الحكومة الأمريكية بعد أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.



•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى (4,098.93 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,127.06$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,145.62$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3%،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,149.02 دولارًا للأونصة بفضل الطلب النشط على المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.2% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا الانتعاش وسط توقع الأسواق انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، خاصة بعدما أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الاثنين، مشروع قانون من شأنه استعادة التمويل الفيدرالي وإعادة فتح الأنشطة الحكومية.



يتجه الاتفاق الآن إلى مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الجمهوريون ، حيث صرّح رئيس المجلس"مايك جونسون" برغبته في إقراره اليوم الأربعاء وإرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.



الفائدة الأمريكية

•صرح محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي" ستيفن ميران" يوم الاثنين بأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا لشهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن التضخم آخذ في الانخفاض بينما يرتفع معدل البطالة.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 64% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 36%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحاتي مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع توقعات استئناف صدور البيانات الاقتصادية الحكومية بداية من غداً الخميس.



توقعات حول أداء الذهب

•قال المحلل في بنك يو بي إس "جيوفاني ستونوفو" : الجميع ينتظر مزيدًا من الوضوح بشأن الإغلاق الحكومي ومتى ستُستأنف صدور البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



•وأضاف ستونوفو: من المحتمل أن نشهد بعض الاستقرار قبل أن تواصل الأسعار الصعود ... ما زلنا في اتجاه صاعد بالنسبة لأسعار الذهب، ولم يتغير شيء جذري من الناحية الهيكلية.



•قال بنك ANZ في مذكرة بحثية: أسعار الذهب اخترقت مستوى المقاومة عند 4,050 دولارًا للأونصة بعد فترة من التماسك، مما يؤكد استمرار الزخم الصعودي السائد.



•وأضاف البنك :ومع ذلك، فإن منطقة المقاومة التالية تقع بين 4,160 و4,170 دولارًا للأونصة، واختراق هذا النطاق سيدفع الأسعار نحو المستوى القياسي عند 4,380 دولارًا للأونصة.



•وفي مذكرة أخرى يوم الأربعاء، قالت مجموعة جي بي مورغان :إنها تتوقع أن يظهر البنوك المركزية والمستهلكون كمشترين موثوقين خلال فترات التراجع السعري، كما توقعت أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 5,000 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2026.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت أمس الثلاثاء بنحو 4.3 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,046.36 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

