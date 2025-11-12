الاقتصاد

سعر سهم إيتسي (ETSY) يمدد من مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 12-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-12 11:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم إيتسي ETSY (ETSY) باللون الأخضر في آخر جلساته، مستفيداً من استناده في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق سلسلة من المكاسب القوية، ولكن في المقابل من ذلك يظل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل عائقاً أمام تعافي السهم بشكل مستدام.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 56.65$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 69.55$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

