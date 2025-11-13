تحديث توقع سعر الفضة اليوم 13-11-2025

أدى افتقار سعر المؤشر للعزم الإيجابي لتأجيل الهجوم الصاعد منذ تداولات يوم أمس لنلاحظ تشكيله لموجات جانبية ضعيفة باستقراره المتكرر قرب مستوى 99.50.

نذكر بأن السيناريو الصاعد المقترح سابقا قائم على الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم الحالي والمتمثل بمستوى 99.20 ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتفعيل المسار الصاعد باندفاعه أولا نحو 99.95 ومن ثم ليحاول تجديد الضغط على العائق المتمركز قرب 100.35.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.20 و99.95

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم