تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 13-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-13 11:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.1595، مدعوماً بتداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة على المدى القريب، وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما يشير إلى سيطرة القوى الشرائية على مسار الزوج.

الكلمات الدلائليه
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

