الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-13 11:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، مع تواصل الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا