تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-11-2025

واصل سعر الذهب (GOLD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، مع تواصل الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.