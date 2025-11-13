تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 13-11-2025

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 54.40$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتقريرنا الأخير، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، بالإضافة إلى ذلك يحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي.