تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-11-2025

تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليعيد السعر بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المهم 58.75$، في ظل تأثره بوقت سابق بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.