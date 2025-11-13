تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-11-2025

تقدم قليلاً سعر عملة نيرو NEIRO (NEIROUSDT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من السعر تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 0.00018556، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.00013260.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط