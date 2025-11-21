سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 21-11-2025

استقر مؤشر ناسداك 100 (Nasdaq 100) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستنداً إلى مستوى الدعم الحالي 24,060، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وهو ما أوقف بشكل مؤقت موجة خسائر حادة شهدها المؤشر بتحركاته السابقة، متأثراً بالضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط مؤشر ناسداك 100 بتداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 24,060، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 23,740.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23,740 ومستوى المقاومة 24,330.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط