شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض قليلاً رغم تراجع الدولار وتوقعات الفائدة الفيدرالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين يوم الثلاثاء، مواصلاً تعافيه من الخسائر الأخيرة، مع تزايد القناعة بإمكانية خفض سعر الفائدة في ديسمبر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو ما ساعد في دعم الأصول عالية المخاطر.

لكن مكاسب البيتكوين بدت وكأنها تفقد الزخم، إذ ظل المستثمرون حذرين بشكل كبير تجاه سوق العملات المشفرة بعد الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها في أكتوبر ومطلع نوفمبر.

وسجّلت العملات البديلة (Altcoins) مكاسب أقوى يوم الثلاثاء، لكنها ما زالت تتعافى من خسائر حادة خلال الشهر الماضي.

وارتفع البيتكوين بنسبة 0.8% إلى 88,187.9 دولار بحلول الساعة 00:43 بتوقيت الساحل الشرقي (05:43 بتوقيت غرينتش).

البيتكوين يستفيد من رهانات خفض الفائدة في ديسمبر

كان التعافي الذي حققه البيتكوين من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مدفوعاً بشكل رئيسي بعودة الرهانات على خفض سعر الفائدة في ديسمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد جاء ذلك بعدما تحدث مسؤولان في الفيدرالي على الأقل مؤيدين لخفض الفائدة الشهر المقبل.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 9-10 ديسمبر بنسبة 77.2%، ارتفاعاً من 41.8% فقط في الأسبوع الماضي، بحسب بيانات أداة CME FedWatch.

وقد أدى هذا التحول في توقعات الأسواق إلى إشعال موجة صعود في الأسواق المدفوعة بالمخاطر، ووجدت العملات المشفرة نفسها جزءاً من موجة التعافي هذه.

لكن المكاسب العامة لسوق العملات المشفرة بقيت أقل من التعافي القوي في أسواق الأسهم، وخاصة قطاع التكنولوجيا. وبينما تميل العملات المشفرة إلى التحرك بالتوازي مع أسهم التكنولوجيا، إلا أنها بدأت تنفصل تدريجياً عن هذا الارتباط منذ أوائل أكتوبر على الأقل.

وكانت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام قد دخلت في مسار هابط ممتد منذ أكتوبر، متأثرة بعدة عوامل. إذ بدا المتداولون الأفراد أكثر حذراً بعد الانهيار اللحظي (Flash Crash) الذي وقع في أوائل أكتوبر، بينما تراجعت التدفقات المؤسسية إلى السوق بشكل كبير، مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة خمسة أسابيع متتالية من عمليات سحب رأس المال.

وتتجه الأنظار الآن إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة، بحثاً عن مؤشرات إضافية قبل اجتماع الفيدرالي في ديسمبر. فمن المقرر صدور بيانات التضخم لدى المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، بينما تصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم—يوم الخميس.

سعر العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتعافى بقوة أكبر

سجلت أسعار العملات المشفرة الأوسع نطاقاً أداءً أفضل قليلاً من البيتكوين يوم الثلاثاء، مع جذب هذا القطاع المتضرر لعمليات شراء انتقائية من مستثمرين يبحثون عن صفقات.

وارتفعت العملة المشفرة الثانية عالمياً «إيثر» بنسبة 3.2% إلى 2,928.08 دولار، بينما قفزت «ريبل» (XRP) بنسبة 8.7% إلى 2.2523 دولار.