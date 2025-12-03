سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 03-12-2025

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الزخم الإيجابي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما منحه دعماً ديناميكياً مهماً ساعده على تعزيز صعوده، لينجح السعر في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، الأمر الذي يدعم بشكل واضح امتداد الموجة التصحيحية الصاعدة ويفتح المجال أمام محاولات إضافية لاستهداف المزيد من مستويات المقاومة.

ورغم هذه الإشارات الإيجابية إلا أن مؤشرات القوة النسبية تظهر وصولاً لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يحد من قدرة البتكوين على تحقيق مكاسب جديدة ما لم ينجح في تجاوز مقاوماته المحورية القريبة، استمرار الزخم الصاعد مرهون بتوفير قوة شرائية إضافية قادرة على اختراق تلك المستويات وإبطال أي ضغوط تصحيحية محتملة.