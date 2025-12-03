- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-03 02:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أدى إلى اكتسابه لزخم إيجابي جديد ساعده على التعافي والصعود من جديد، عقب اختباره لمستوى الدعم المحوري 1.3195، وبالإضافة إلى كل تلك العوامل نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم من سيناريو تعزيز مكاسب الزوج في الفترة القادمة.