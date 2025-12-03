سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-12-2025

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما أدى إلى اكتسابه لزخم إيجابي جديد ساعده على التعافي والصعود من جديد، عقب اختباره لمستوى الدعم المحوري 1.3195، وبالإضافة إلى كل تلك العوامل نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم من سيناريو تعزيز مكاسب الزوج في الفترة القادمة.