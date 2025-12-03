سعر الدولار مقابل الفرنك يتراجع ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 03-12-2025

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-03 02:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استمر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تداولاته بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار ما يشير إلى حجم الزخم السلبي المحيط به، خاصة مع تحركاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.