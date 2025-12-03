الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 03-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-03 11:34AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره باختراق خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، ليستعد السعر حالياً باختراق مستوى المقاومة المحوري 3,090$، ولكن قبل ذلك يحاول التخلص من التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

