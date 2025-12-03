تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 03-12-2025

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره باختراق خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، ليستعد السعر حالياً باختراق مستوى المقاومة المحوري 3,090$، ولكن قبل ذلك يحاول التخلص من التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.