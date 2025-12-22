سعر بيكر آند هيوجز (BKR) يتقدم بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 22-12-2025

ارتفع سعر سهم شركة روبن هود ROBINHOOD MARKETS (HOOD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

تحذير عالي الخطورة: سهم HOOD ينتمي لمجموعة أسهم تعرف باسم أسهم ميمي، وهي أسهم تتميز بإجراء عمليات مضاربة قوية عليها، لهذا فحركة السهم كثيراً تخرج عن التوقعات اليوم ات الفنية أو التقارير المالية، وأحياناً تكون مفاجئة.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 125.60$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 102.10$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط