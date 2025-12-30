سعر الباوند مقابل الين يتحرك ببطء-توقعات اليوم 30-12-2025

استسلم سعر المؤشر لسيطرة الميل الجانبي نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليجبره ذلك على الثبات دون مستوى 6945.00 لنلاحظ تسلله حاليا نحو الدعم الأولي المتمركز عند 6900.00.

نتوقع استمرار تشكيل السعر للتداولات الجانبية المختلطة وبحال تعرضه لضغوط سلبية إضافية قد يضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله دون الدعم الأولي واستهدافه لمستوى 6880.00 و6840.00 على التوالي, بينما اختراقه لمستوى 6945.00 سيؤكد استعادته للميل الصاعد لنتوقع تحقيقه لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه أولا نحو 6970.00 ومن ثم ليهاجم الحاجز النفسي المستقر عند 7000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6880.00 و 6950.00

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت