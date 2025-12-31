سعر الباوند مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 31-12-2025

الارشيف / الاقتصاد

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 08:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر البلاتين منذ تداولات هذا الصباح لسيطرة الميل التصحيحي من جديد بتحقيقه لكسر الدعم الإضافي المتمركز عند 2045.00$ ليستأنف بذلك جني الأرباح بملامسته لمستوى 1905.00$.

 

حاليا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي وبتشكيل مستوى 2090.00$ لحاجز إضافي, فإن هذه العوامل تدعم سيطرة الميل التصحيحي الهابط والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1855.00$, بينما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل موجات صاعدة قوية ليستقر السعر من خلالها فوق مستوى 2235.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1860.00$ و 2095.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

