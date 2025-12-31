- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-توقعات اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-31 08:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استسلم سعر البلاتين منذ تداولات هذا الصباح لسيطرة الميل التصحيحي من جديد بتحقيقه لكسر الدعم الإضافي المتمركز عند 2045.00$ ليستأنف بذلك جني الأرباح بملامسته لمستوى 1905.00$.
حاليا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي وبتشكيل مستوى 2090.00$ لحاجز إضافي, فإن هذه العوامل تدعم سيطرة الميل التصحيحي الهابط والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1855.00$, بينما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل موجات صاعدة قوية ليستقر السعر من خلالها فوق مستوى 2235.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1860.00$ و 2095.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي