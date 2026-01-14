شكرا لقرائتكم خبر "البوصلة الذهبية"، شركة مملوكة لنايف الراجحي الاستثمارية وراسي للاستثمار، تعلن دخول "ثرى المستقبل" كشريك ومساهم استراتيجي لتعزيز تحول الشركة لكيان وطني رائد في قطاع التعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة البوصلة الذهبية لخدمات التعدين (Golden Compass)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع خدمات التعدين والاستشارات الجيولوجية والتعدينية في المملكة العربية السعودية، التي تملكها مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية وشركة راسي للاستثمار، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ثرى المستقبل للاستثمار، تستحوذ بموجبها الأخيرة على حصة إستراتيجية في الشركة، في صفقة تمهّد لتأسيس كيان وطني رائد في قطاع التعدين.

جاء الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي "مستقبل المعادن"، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، في خطوة تعكس توجه الشركاء نحو التوسع في دعم قطاع التعدين.

وفي ضوء هذه الشراكة، تعتزم البوصلة الذهبية تنفيذ خطة توسعية تشمل تعزيز دورها الريادي في هذا القطاع من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز رأس المال البشري والأتمتة وتطوير قاعدة الخدمات التي تقدمها الشركة إلى جانب توسيع منصات الحفر، وبناء مركز بيانات متخصص، ومختبر جيوكيميائي وفق أعلى المعايير العالمية بالشراكة مع أكبر شركة تحاليل في العالم. كما تشمل الخطة زيادة أسطول المعدات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية المتخصصة، مما يرسّخ مكانة البوصلة الذهبية كشريك وطني يسهم في تحقيق استراتيجية قطاع التعدين في المملكة.

وأعرب نايف بن صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة نايف الراجحي الاستثمارية، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية تُجسّد التزام المجموعة بدعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في قطاع التعدين، الذي يُعد الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني وأحد المحركات الرئيسة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في بناء كيان وطني رائد في قطاع التعدين، يعزز منظومة الحوكمة والاستثمار، ويمكّن من التوسع في مشاريع نوعية ضمن هذا القطاع الواعد والزاخِر بالفرص الاستثمارية.

من جانبه، أوضح المهندس مشاري العلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البوصلة الذهبية، أن انضمام شركة ثرى المستقبل كشريك إستراتيجي يعكس الثقة في خطط الشركة التوسعية والاستراتيجية، ويدعم قدرتها التشغيلية على تقديم خدمات متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة المضافة لقطاع التعدين، من الاستكشاف إلى التشغيل والمعالجة، مبينًا أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الابتكار ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يخدم التنمية المستدامة للقطاع.

وشدد العلي على التزام الشركة بتطوير المنظومة التشغيلية، وبناء كفاءات وطنية قادرة على تنفيذ مشاريع نوعية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يرسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي في قطاع التعدين.

بدوره، قال هشام محمد عطار، المؤسس والشريك الإداري في شركة ثرى المستقبل للاستثمار:

"إن شراكتنا مع البوصلة الذهبية تأتي ضمن مساعينا للتوسع وتعزيز النمو، حيث تمتلك البوصلة الذهبية إمكانات رائدة تمكّننا من تقديم مختلف الخدمات المساندة الداعمة للعمليات التعدينية."

تأتي هذه الشراكة بعد 11 سنة من تأسيس الشركة التي عملت على العديد من المشاريع الحكومية والمبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع التعدين بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية والشركات الوطنية الرائدة. ومنذ تأسيسها عام 2015 كشركة متخصصة، عملت البوصلة الذهبية في 6 دول حتى الآن، وعملت على جذب شراكات إستراتيجية أسهمت في تسريع وتيرة تحول الشركة ونموها، لتصبح مزودًا متكاملًا لخدمات الاستكشاف والتعدين في المملكة العربية السعودية، مدعومة بقدراتها التشغيلية ونطاق خدماتها المتكاملة.