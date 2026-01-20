- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 20-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-20 02:00AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يتحرك سعر البتكوين (BTCUSD) بحالة من التذبذب الواضح خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل هيمنة موجة فرعية هابطة حادة على المدى القصير جداً، مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يزيد من حدة الضغوط البيعية المحيطة بالسعر.
ورغم ذلك يستفيد السعر من استناده إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما وفر له قدراً من الدعم وساهم في الحد من خسائره، ليحاول من خلال هذا الأداء المتقلب تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات إيجابية منها، قد تمهد لمحاولة تماسك أو ارتداد محدود خلال الفترة المقبلة.