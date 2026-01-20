سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 20-01-2026

تراجع قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء ذلك بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما يضاعف من قوة وأهمية تلك المنطقة كمقاومة مفصلية تحدد مسار الزوج القادم، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.