سهم نتفليكس يهبط مع التركيز على صفقة وارنر براذرز رغم صدور نتائج فصلية إيجابية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت فروق أسعار النحاس في لندن بسرعة بعد القفزة الحادة التي سُجلت يوم الثلاثاء، في وقت قال فيه محللون إن تسليمات جديدة من المعدن قد تدخل قريبًا إلى مستودعات البورصة، ما من شأنه تخفيف قيود الإمدادات.

وأغلقت العقود التي تستحق غدًا عند علاوة قدرها دولاران للطن مقارنة بالعقود التي تنتهي بعد يوم واحد، وذلك بعد أن كان الفارق اليومي الذي يحظى بمتابعة وثيقة قد قفز مؤقتًا إلى علاوة ضخمة بلغت 100 دولار للطن يوم الثلاثاء، وظل عند مستويات مرتفعة طوال معظم تعاملات صباح يوم الأربعاء.

وتُعد العلاوات على العقود الفورية — المعروفة باسم حالة الباكورديشن (Backwardation) — إشارة إلى أن الطلب على المعدن داخل شبكة مستودعات بورصة لندن للمعادن يفوق المعروض. غير أن تراجع ما يُعرف بفارق الغد/اليوم التالي (Tom/Next) وظهور خصومات في فروق الأسعار الأخرى ذات الآجال الأطول يشير إلى أن هذا الاتجاه قد يكون قصير الأمد.

ويمكن لحالة الباكورديشن أن تُلحق خسائر كبيرة بالمتعاملين الذين يسعون إلى ترحيل مراكز البيع القصيرة الأجل إلى فترات لاحقة، كما تخلق في المقابل حوافز لتسليم المعدن فعليًا إلى شبكة مستودعات بورصة لندن للمعادن. وتشير بيانات البورصة إلى وجود كميات كبيرة من المخزونات المملوكة للقطاع الخاص يمكن نقلها بسهولة نسبيًا إلى مستودعاتها في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وقال محللون إن تفكك فروق الأسعار يشير إلى أن مثل هذه التدفقات قد تكون وشيكة. وارتفعت مخزونات النحاس التي تتابعها بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.8% لتصل إلى 112,575 طنًا يوم الأربعاء، مسجلة ارتفاعًا لليوم السادس على التوالي.

وقال آل مونرو، كبير استراتيجيي المعادن الأساسية في شركة Marex، في حديث هاتفي: “لقد شهدنا بالفعل بعض عمليات التسليم، والحقيقة أن هناك على الأرجح مزيدًا من المخزون الذي سيتم تسليمه للاستفادة من حالة الباكورديشن”. وأضاف: “يعتقد البعض أن نقل المخزونات بين البورصات عملية بسيطة، لكنها قد تكون مرهقة، وأحيانًا يواجه البائعون على المكشوف تأخيرات في تسليم المعدن مقابل مراكزهم”.

ولم تؤثر الاضطرابات في فروق الأسعار داخل بورصة لندن للمعادن بشكل كبير على الأسعار الفورية للنحاس، إذ ارتفع العقد القياسي لأجل ثلاثة أشهر في البورصة بنسبة وصلت إلى 1.6% ليقترب من مستوى 13 ألف دولار للطن يوم الأربعاء. وجاء هذا الارتفاع مع استقرار أسواق الأسهم العالمية بعد موجة بيع يوم الثلاثاء، في حين قالت مجموعة غولدمان ساكس إنها تتوقع استمرار تدفقات النحاس إلى الولايات المتحدة، وهو عامل رئيسي وراء الارتفاع القوي في الأسعار.

وقد سجل المعدن الصناعي سلسلة من المستويات القياسية منذ أواخر العام الماضي، في ظل تعثر الإنتاج في المناجم وازدياد الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة تحسبًا لفرض رسوم جمركية محتملة، ما أدى إلى تشديد الإمدادات في أماكن أخرى. وفي الوقت نفسه، يرى المستثمرون أن الطلب مرشح للارتفاع بقوة لتلبية احتياجات صناعة الذكاء الاصطناعي الآخذة في التوسع.

تدفقات إلى الولايات المتحدة

لقد غذّت فرصة تداول نادرة الحدوث، تتمثل في شحن كميات قياسية من النحاس إلى الولايات المتحدة، ارتفاع الأسعار هناك. ورغم أن الارتفاع الأخير في أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن ترك عقود الشهر القريب في الولايات المتحدة تتداول عند خصم، فإن غولدمان ساكس يتوقع استمرار التدفقات، نظرًا لأن فرصة المراجحة لا تزال قائمة في العقود ذات الآجال الأطول.

وقال إيون دينسمور، المحلل في البنك، خلال إحاطة يوم الأربعاء: “رؤيتنا الحالية هي استمرار بناء المخزونات حتى مع فارق الأسعار القائم اليوم بين كومكس وبورصة لندن للمعادن”.

وتوقعت غولدمان ساكس أن ترتفع مخزونات النحاس في الولايات المتحدة بنحو 600 ألف طن خلال العام الجاري، منها 200 ألف طن في الربع الأول، مع تباطؤ الوتيرة في الربعين الثاني والثالث، قبل أن تتسارع مجددًا في نهاية العام.

وشهدت معادن صناعية أخرى ارتفاعًا أيضًا إلى جانب الذهب، الذي صعد إلى مستوى قياسي جديد، في ظل أزمة غرينلاند والانهيار في سوق الديون الحكومية اليابانية، ما عزز الطلب على الملاذات الآمنة. وأسهمت موجة استثمارات محمومة في عدة معادن في تعزيز المكاسب خلال الأسابيع الأخيرة، كما أن ما يُعرف بـ“تجارة تآكل القيمة” — حيث يبتعد المستثمرون عن الأصول المالية التقليدية — يقدم دعمًا إضافيًا للأسعار.

وارتفع سعر النحاس بنسبة 1.3% ليصل إلى 12,920 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 1:57 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. كما زاد سعر الألمنيوم بنسبة 0.6% إلى 3,126 دولارًا للطن، في حين قفز سعر القصدير بما يصل إلى 6.9% ليبلغ 52,810 دولارات للطن.