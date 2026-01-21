تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 21-01-2026

انخفض سهم أوراكل ORACLE CORPORATION (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المحوري 179.55$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 154.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط