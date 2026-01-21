الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 21-01-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 21-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-21 16:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 90,000$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع السعر من تصريف تشبعه البيعي بها.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

