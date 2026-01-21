تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 21-01-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 90,000$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع السعر من تصريف تشبعه البيعي بها.