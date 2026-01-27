سعر الدولار مقابل الفرنك يتماسك بتأثير دعمه الحالي – توقعات اليوم – 27-01-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما نجح في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مفرطة مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.