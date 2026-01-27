- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يتماسك بتأثير دعمه الحالي – توقعات اليوم – 27-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-27 02:46AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما نجح في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مفرطة مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.