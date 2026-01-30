الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-01-2026

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-30 16:15PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم الرئيسي 5,000$، ولكنه خلال ذلك تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للضغط السلبي على تحركاته المقبلة.

