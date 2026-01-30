تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 30-01-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم الرئيسي 5,000$، ولكنه خلال ذلك تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يعرضه للضغط السلبي على تحركاته المقبلة.