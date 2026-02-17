سعر النحاس يستمر بالزحف السلبي-توقعات اليوم 17-2-2026

واصل سعر النحاس زحفه السلبي مؤكدا استسلامه للسيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب مستوى 5.6780$, الثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 5.9700$ وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد فرص مواجهته قريبا للدعم المستقر عند 5.5100$ والذي بكسره سيضطر لتكبد خسائر إضافية بانجذابه أولا نحو 5.3600$ وصولا للدعم التالي المتمثل بمستوى 5.1000$ تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.5100$ و 5.8500$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز