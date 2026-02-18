- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-18 13:36PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) تداولات متذبذبة ضمن نطاق ضيق من التحركات الجانبية على مستوياته اللحظية الأخيرة، مرتكزاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة لمحاولة تجميع زخم إيجابي قد يساعده على الصعود، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل يسيطر الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط ميل تصحيحي صاعد.
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد بالنسبة لسعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، فطيلة استقراره دون المقاومة 56.40$ فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط ليستهدف مستوى الدعم 51.00$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي