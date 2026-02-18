الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 18-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-18 13:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) تداولات متذبذبة ضمن نطاق ضيق من التحركات الجانبية على مستوياته اللحظية الأخيرة، مرتكزاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة لمحاولة تجميع زخم إيجابي قد يساعده على الصعود، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل يسيطر الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط ميل تصحيحي صاعد.

 

لهذا تقف توقعاتنا على الحياد بالنسبة لسعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، فطيلة استقراره دون المقاومة 56.40$ فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط ليستهدف مستوى الدعم 51.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا