تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 18-02-2026

شهد سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) تداولات متذبذبة ضمن نطاق ضيق من التحركات الجانبية على مستوياته اللحظية الأخيرة، مرتكزاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في إشارة لمحاولة تجميع زخم إيجابي قد يساعده على الصعود، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن في المقابل يسيطر الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط ميل تصحيحي صاعد.

لهذا تقف توقعاتنا على الحياد بالنسبة لسعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، فطيلة استقراره دون المقاومة 56.40$ فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط ليستهدف مستوى الدعم 51.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: حيادي