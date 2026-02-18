الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-18 16:06PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب قوية على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره لمستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 5,000$، لهذا تظل الضغوط السلبية محيطة بالسعر، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

