تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 18-02-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) مكاسب قوية على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع اختباره لمستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 5,000$، لهذا تظل الضغوط السلبية محيطة بالسعر، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.